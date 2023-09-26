Koyu Fenerbahçeli bir baba, kız isteme esnasında "ilk yarı bitmeden kızı vermem" dedi

Kız isteme töreninde Fenerbahçe maçını izleyen koyu Fenerbahçeli baba, "ilk yarı bitmeden kızı vermem" diyerek erkek tarafına maçın ilk yarısını izletti. Bu anları kayda alan kızı sosyal medya hesabında paylaştı.
27 Eylül 2023 Çarşamba
Kız isteme töreninde Fenerbahçe maçını izleyen koyu Fenerbahçeli baba, "ilk yarı bitmeden kızı vermem" diyerek erkek tarafına maçın ilk yarısını izletti.
Kız isteme töreninde Fenerbahçe maçını izleyen koyu Fenerbahçeli baba, "ilk yarı bitmeden kızı vermem" diyerek erkek tarafına maçın ilk yarısını izletti. Bu anları kayda alan kızı sosyal medya hesabında paylaştı.