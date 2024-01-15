Koyu renkli besinler nelere iyi gelir

Koyu renkli gıdaların sağlık üzerindeki olumlu etkileri, içerdikleri antioksidanlar, anthocyaninler ve flavonoidler gibi bileşenlerle ilişkilendirilmekte. Bu bileşenler, vücuttaki oksidatif stresi azaltarak çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruma sağlayabilir.

Örneğin, kızılcık ve yaban mersini gibi meyveler, kalp-damar sağlığını destekleyici ve bilişsel işlevleri iyileştirici etkilere sahip olabilir.

Ahududu, şalgam ve böğürtlen gibi gıdaların da kolesterol düzenleyici, sindirim sistemini destekleyici ve kanser riskini azaltıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.

UYKU GETİRENLER

Kiraz, çilek ve vişne gibi meyveler ise ağrı kesici, iltihap giderici ve uyku düzenleyici özelliklere sahip olabilir.

KANSERE KALKAN

Kırmızı lahana, marul ve patlıcan gibi sebzelerin de antioksidan ve sülfür içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri olabileceği belirtilmekte.