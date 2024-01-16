Uyanır uyunmaz bunları yapın

Omuz Esneme Egzersizi

Omuzlarınızı önce beş kez arkaya, sonra beş kez öne doğru dairesel hareketlerle çevirerek kan dolaşımınızı hızlandırın ve stres kaynaklı tutulmaları azaltın.

Su İçmek

Uyanır uyanmaz bir bardak su içmek, sindirim sisteminizi harekete geçirir ve gün boyunca alacağınız besinlerin emilimine hazırlık yapar.

Yoga Nefes Egzersizleri

‘Pranayama’ olarak bilinen yoga nefes egzersizleriyle, dört saniye süreyle nefes alıp vererek stresinizi azaltın ve zihninizi sakinleştirin.

BEYİN EGZERSİZLERİ



İsim Harfleriyle Kelime Bulma

İsminizin her harfi için ikişer kelime bulun ve bu kelimeleri yazarak hafızanızı güçlendirin.

Ayları Alfabetik Sıralayın

Yılın aylarını alfabetik sırayla aklınızdan sayarak zihinsel esnekliğinizi artırın.

Günleri Tersten ve Alfabetik Sıralayın

Haftanın günlerini tersten ve alfabetik olarak sayarak hafıza becerilerinizi geliştirin. Bu basit adımlar, güne başlarken hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi canlandırmanıza yardımcı olacaktır.