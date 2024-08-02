Koyun 30 metrelik kuyuya düştü

Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar mevkiinde yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya bir koyunun düşüp, mahsur kalması sonucu, hayvan sahibi Hüseyin Geşgel tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Gece yarısı saat 23.00 sıralarında yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma ile ekipler, koyunu mahsur kaldığı kuyudan çıkararak, besi sahibi Hüseyin Geşgel’e teslim etti.

Besici Hüseyin Geşgel, “Kayseri itfaiyesine çok teşekkür ederiz, 15 dakika içinde geldiler, 45 dakika uğraştılar, koyunumuzu kurtardılar. Allah razı olsun” diyerek, Büyükşehir İtfaiyesi’ne hem teşekkür hem de dua etti.