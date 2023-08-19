Koyun otlatma meselesi kanlı bitti

Bursa'da iki kişi arasında koyun otlatma meselesinden kavga çıktı. Kavga büyüyünce şahıslardan biri diğerini silahla vurdu.

KAYNAK: AA
Koyun otlatma meselesi kanlı bitti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde koyun otlatma meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nin muhtarı M.D. ile koyunlarını vatandaşların arazisinde otlattığı öne sürülen sürü sahibi U.D. (29) arasında dün tartışma yaşandı.

İKİ MERMİ İSABET ETTİ

Mahalle kahvehanesinde bugün yeniden karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre tabancayla ateş eden M.D, U.D'yi yaraladı.

Bacaklarına iki mermi isabet eden U.D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.D. ise tabancasıyla jandarmaya teslim oldu

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

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