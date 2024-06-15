Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı

İngiltere kökenli bir yemek yarışmasının uyarlaması olan Masterchef Türkiye’nin yeni sezonu dün akşam başladı.

Üst tura geçmek için yarışan birçok yarışmacı Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nu etkilemek için hünerlerini sergiledi. Bu yarışmacılardan biri de Ayşe Ekiz’di.

26 yaşındaki Ayşe Ekiz’in yarışmaya katılmak için çektiği başvuru videosunu izleyen şefler, Ayşe’nin azminden çok etkilendi.

Yarışmaya katılabilmek için Afyonkarahisar’dan gelen Ayşe’nin hayat öyküsü tüm izleyicilerin dikkatini çekti.

Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, yüz yüze eğitim alma imkanı olmadığı için online aşçılık eğitimi aldığını söyledi.

Yazları yaylada kışları köyde kalan Ayşe Ekiz, hayallerini gerçekleştirmek ve kendi yetiştirdiği ürünleri kullanabileceği bir işletme açmak istediğini söyledi.

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Üst tura geçmek için kuzu pirzola yapan Ayşe Ekiz üç jüriden de evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı.