Koyunları ölen çiftçi kendini yakmaya çalıştı

Kaynak: İHA
Koyunları ölen çiftçi kendini yakmaya çalıştı
Sanlıurfa’da hayvansal hastalık sebebiyle koyunları ölen çiftçi, elinde benzin şişesiyle yetkililere tepki gösterdi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ahmet Kurt’a ait koyunlar, 15 gün önce teker teker ölmeye başladı. Kurt, koyunlarının neden öldüğünü öğrenmek için Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğüne gitti ve yetkili kişilerden yardım talep etti.

Yetkililer mahalleye giderek hayvanlardan numune aldı ve alınan numuneler, Adana Hayvan Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

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ÇİFTÇİ İSYAN ETTİ

15 gün içinde 19 koyunu ölen Kurt, ölen bir koyunu yanına alıp Haliliye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün önüne bıraktı. Elindeki benzin ve bıçakla yetkililere tepki gösteren Ahmet Kurt, olay yerine gelen polis ekiplerine direndi.

Kendini yakmaya çalışan Kurt, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Çiftçi Ahmet Kurt, sesini duyurmaya çalıştığını ileterek, “Hayvanlarım ölüyordu. 19 hayvanım öldü. Çare bulamadıkları için bende buraya geldim, çare aramaya geldim” açıklamasını yaptı.

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Ahmet Kurt’un oğlu Erhan Kurt, “Daha önce güzel bir dil ile derdimizi anlattık, hayvanlarımızın bir bir öldüğünü söyledik. Bunun çaresi neyse ilaç parasını verelim diğer hayvanlarımız ölmesin dedik. Bu hayvanlarımızın ölümlerini durdurmak istedik.” dedi. Yetkililerin ilaç tedavisi uyguladığı koyunların da öldüğünü aktaran Erhan Kurt, numunelerden 10 gün sonuç alınamayınca babasını durduramadıklarını söyledi.

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