Kozan’da çıkan ev yangını paniğe sebep oldu

Kaynak: İHA
Kozan’da çıkan ev yangını paniğe sebep oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde çıkan ikamet yangını korkuttu.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde çıkan ikamet yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02.00 sularında Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İkametin çardak kısmından başlayan yangın eve doğru sıçradı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Uzun süren müdahale sonrası yangın geç de olsa kontrol altına alınırken olayda can kaybının yaşamaması sevindirdi. Yangın nedeniyle ikamet kullanamaz hale geldi. Olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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