Kozmetik sektöründe ilk: “Türkiye kozmetiğinin sesi projesi”

Proje, tüketicilere kozmetik ürünlerin üretim aşamalarını tanıtmayı ve bu süreçteki unsurları müzikle birleştirerek zenginleştirmeyi amaçlıyor. Ürünlerin hazırlanmasından, üretim alanlarındaki çalışanların hikâyelerine kadar geniş bir perspektif sunan proje, katılımcılara etkileyici bir deneyim yaşatıyor. KÜAD, bu girişimle sektördeki şeffaflık anlayışını güçlendirerek, tüketicilerin güvenini artırmayı hedefliyor…

Türkiye Kozmetiğinin Sesi tanıtımı için gerçekleştirilen lansmana KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Yönetim Kurulu, KÜAD üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlik, sektördeki yenilikçi yaklaşımların paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

TÜKETİCİLERİN YERLİ MARKALARA GÜVENİ ARTACAK

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), "Türkiye Kozmetiğinin Sesi Projesi" kapsamında dikkat çekici bir tanıtım klibi hazırladı. Etkinlikte gösterilen bu klip, doğa, üretim süreçleri ve çalışanların yaşamlarından kesitler sunarak etkileyici görsellerle sunuldu. Katılımcılar, Türkiye’nin kozmetik üretiminin zenginliğini ve çeşitliliğini deneyimleme şansına sahip oldu.

Klibin müziklerini ünlü sanatçı Erdal Güney’in hazırlamasının ayrıca mutluluk olduğunu dile getiren KÜAD Başkanı Levent Kahrıman: "Bu proje, kozmetik ürünlerin üretim süreçlerinden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar olan süreci anlatıyor. Türkiye Kozmetiğinin Sesi projesi, yalnızca tüketicilere yönelik bir girişim değil, aynı zamanda sektördeki üreticilere de önemli katkı sağlıyor. Üretim anından başlayarak, bu ürünlerin öyküsünü ve emeğini yüceltmek için tarlalarda, fabrikalarda ve iş yerlerimizde türküler söyledik. Bu geleneksel ezgiler, yerli üretim sürecinin ruhunu yansıtarak, ortaya çıkan etkileyici müzikal klip ile bu süreci görselleştirdik. Yerli üretimin şeffaf bir şekilde paylaşılması, tüketicilerin yerli markalara olan güvenini artıracak ve böylece yerli üretimi destekleyecektir. Projemizi, sektördeki tüm paydaşların işbirliğini güçlendirerek daha sürdürülebilir bir kozmetik endüstrisi inşa etme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.