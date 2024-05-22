Kozmetik ürünlerin sahtesini anlamak için ÜTS’yi kullanın

Acvit Kozmetik Ceosu İsmail Çetin, Sahte ve imitasyon ürünlere dikkat çekerek her vatandaşımızın Sağlık Bakanlığı uygulaması olan ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) uygulamasını cep telefonuna indirmesini tavsiye ederek;

‘’Ürün üzerindeki barkodu okutun. Ürün gerçek veya sahte olduğunu net göreceksiniz. Sahte ürünleri de anında altındaki butondan şikâyet edebilirsiniz.” dedi.

Vatandaşı sahte ürünlere karşı uyaran Çetin, kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na firma kaydı yaptırması gerektiğinin altını çizerek; "Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi. Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin, ”Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar ve testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

İsmail Çetin, ÜTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliğinin çok olduğunu dile getiren Çetin, “Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan ricamız denetimlerin arttırılmasıdır. Denetimlere de nihai tüketiciden başlayarak harekete geçilmesidir. Nihai tüketicinin elindeki ürünü incelemeye almasıdır. Yani sondan başa doğru gelirse o zaman ürün bakanlık onaylımı, değil mi? Merdiven altımı, değil mi? daha kolay sonuca ulaşıldığı görülecektir. Bakanlık veya yetkili merciiler sahte ürünü, imitasyon ürünü depoda bulabilirse işlem yapmaktadır. Bu yolla sonuca ulaşmak çok zordur. Ülkemizde merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler % 79 teşkil etmektedir. Piyasada bulunan birçok ürünün bakanlık onayı yok. Kutu ve etiket yaptırıp içini dolduran satıyor. Bizim ürettiğimiz ürün maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Biz hayret ediyoruz.

Maliyetler belli, yarısına nasıl satılabiliyor diye. Kozmetik ürünleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda, İmitasyon ürün üretimi %29, Merdiven altı ürün üretimi %34, rastgele aktar karışım ürünleri %16, Bakanlık bildirimli ürün üretimi ise sadece %21'lerde olduğunu gözlemledik.’’ Şeklinde bilgi verdi. Kozmetik ürünlerin bakanlıkça onay sürecinden bahseden Çetin; ‘’Kozmetik üretecek firmalar önce Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırır. Onay geldikten sonra sorumlu teknik eleman anlaşması yapılır. Daha sonra ürünlerin ÜTS sisteminden kaydı yapılır. Bu kayıt esnasında ürüne ait her türlü bilgi, ürün resmi ve formülasyonu sisteme tek tek yüklenir. Bakanlık kaydı alındı dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur ve satışa sunulur. Vatandaşta satın aldığı bu ürünü UTS sisteminden takip eder. Herkese de bunu yapmasını tavsiye ediyoruz’’ dedi.