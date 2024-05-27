Kozmik odadan kaç yüz bin kişinin adının düşman eline geçtiğini açıkladı. Türkiye Yılmaz Özdil'in açıklamalarıyla sarsıldı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Bülent Arınç'a suikast yalanıyla ve “Kozmik odayı inceleyen hakime suikast yapacaklardı” iddialarıyla kimlerin verilerinin çalındığını açıkladı.

O dönemlerde kozmik odayı inceleyen hakimin saniyelerle ölümden kurtulduğunu, Bülent Arınç'ın ise “Evinin önündeki suikasttan kıl payı kurtulduğu” iddia edildi. Ancak Yılmaz Özdil, Arınç'ın suikast iddialarının olduğu dönemde Ankara'da bile olmadığını, Manisa'da olduğunu belirtti. Basında ise "Evinin önünde suikasttan kıl payı kurtuldu" diye pazarlandığını belirtti.

Bu iddiaların yayıldığı dönemde kozmik odadan hangi verilerin çalındığını da ifade eden Özdil, 50 metrekarelik retina taramasıyla girilen, 17 haneli kapı şifresi bulunan bu odanın içinde kimlerin verilerinin olduğunu şu sözlerle açıkladı:

KOZMİK ODADA KİMLERİN ADI VARDI?

Bu kozmik odada 3 renkli dosyalar vardı.

Arazide görev verilecekler siyah,

meskun mahalde görev verilecekler beyaz,

vasfını yitirdiği için artık görev verilmeyecekler ise turuncu dosyada yer alıyordu.

Dosyalarda genel olarak helal süt emmiş, dürüst, namuslu, güvenilir, çevresinde sevilen, lider özellikleri taşıyan, suça bulaşmamış, vatanını asla satmayacak yurttaşlar bulunuyordu.

Bugün şayet memleket işgal edilirse baskın, pusu, keşif görevi verilecek olanlar siyah; kuvvet, direniş, istihbarat, haberleşme, ikmal görevi olanlar da beyaz kuvvetti. Burası tam bir Çağdaş Kuvay-i Milliye’ydi.

ÇALINAN VERİLERİN İÇİNDE HANGİ BİLGİLER VARDI?

Bülent Arınç’a suikast yalanıyla kozmik odaya girilerek, 125 milyon Word sayfası ebatlında devlet sırrı çalındığını belirten Özdil, söz konusu yalanla ordunun silah depoları imha edilirse, sivil silah depoları kimlerde olacağı; Havalimanlarımız zarar görürse hangi otoyollar pist olarak kullanılacağı; İşgalcilerin ilerlemesini önlemek için hangi demiryollarının imha edileceği, hangi barajların kapağı açılacağı; hangi vatandaşların göreve çağrılacağı, kimlerin tekneleri kullanılacağı, hangi barınakların kullanılacağı; hangi kahve hangi park buluşma noktası olarak kullanılacağı ve hangi doktorların yeraltına alınacağına kadar bir çok verinin bulunduğu verilerin çalındığını açıkladı.