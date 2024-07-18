KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları açıklandı.
3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercih başvuruları yapılan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sonuçlandı.
KPSS-2024/6 tercih kılavuzu çerçevesinde MEB'de işe alınacak sözleşmeli personel için atamalar tamamlandı.
Adaylar için, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sitesinden erişilebilir hale geldi.
Adaylar, ilgili siteye T. C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.