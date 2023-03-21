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KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS başvuruları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM KPSS’ye girecek adaylar için KPSS başvuru ve sınav takvimi duyurdu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS ne zaman?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:00
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KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS ne zaman?

KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS ne zaman?
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Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların gireceği KPSS sınavları için ayrıntılar merak ediliyor. ÖSYM KPSS sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS ne zaman?

2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) başvuruları için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı KPSS sınavları öncesinde, başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu.

2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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