KPSS cevap anahtarı yayımlandı

KPSS'nin bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KAYNAK: AA
KPSS cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

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