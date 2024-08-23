KPSS Lisans sonuçları açıklandı

14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan 2024-KPSS Alan Bilgisi, ile 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri tamamlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 14 Temmuz 2024'teki Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun cevabının “A” yerine “C” olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan ÖABT Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun cevabının ise "B" yerine "D" olarak düzeltilmesine karar verildi. İlgili düzeltmelerin ardından değerlendirme süreci tamamlandı.

KPSS lisans sonuçlarına nasıl erişilir? Adaylar, sınav sonuçlarını 23 Ağustos 2024 tarihi saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntüleyebilecekler.