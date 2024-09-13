KPSS ortaöğretim için geri sayım başladı: 1,8 milyon aday sınava girecek

15 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan sınav, 81 ilde ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Adaylar, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testlerini yanıtlayacak ve 130 dakikalık süreye sahip olacak. Engelli adaylar için ise ek 30 dakika süre tanınacak.

Toplamda 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınavda, 900 bin 148 kadın ve 964 bin 719 erkek aday yer alacak. Ersoy, sınava hazırlık kapsamında sınav merkezlerinin sayısının 227’ye çıkarıldığını belirtti. Sınavda 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

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GÜVENLİK VE GÖREVLİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Ersoy, sınavın güvenliği için 21 bin 660 emniyet görevlisinin sahada olacağını ve toplamda 260 bin 94 görevlinin sınavda yer alacağını açıkladı. Tüm görevlilere, sınav süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgilendirme ve eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav günü kimlik belgesi sorunu yaşayabilecek adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyuran Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu vurguladı. Sınava 6 bin 155 aday bu muafiyetten yararlanarak katılacak. Ayrıca, 3 bin 908 engelli adayın da titizlikle sınav hazırlıkları yapıldı.

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En çok başvuru yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir öne çıkarken, Ersoy adaylara sınav günü öncesinde kimlik ve sınava giriş belgelerini hazır etmeleri gerektiğini hatırlatarak, tüm katılımcılara başarılar diledi.