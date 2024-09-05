2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül'de düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecek.

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2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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