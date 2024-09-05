2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecek.
KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2024 yılı KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül'de yapılacak. 1 milyondan fazla aday katılacak