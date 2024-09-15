KPSS Ortaöğretim sona erdi

Kaynak: AA
KPSS Ortaöğretim sona erdi

KPSS Ortaöğretim sona erdi. Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Sınav, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, toplamda 227 sınav merkezi, 5.683 bina ve 99.765 salonda düzenlendi. Sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi ve bu soruların cevaplanması için 130 dakika süre tanındı. Sınav sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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