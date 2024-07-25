KPSS puanı olanlar dikkat! Kızılay'dan personel alımı

Kaynak: Haber Merkezi
KPSS puanı olanlar dikkat! Kızılay'dan personel alımı

Türk Kızılayı, denetim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için müfettiş yardımcısı pozisyonlarında istihdam sağlayacağını açıkladı.

Türk Kızılayı, Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için aday arayışını duyurdu. Adayların, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat gibi alanlardan mezun olmaları ve MS Office programlarına hakimiyetleri bekleniyor. İleri seviye İngilizce bilgisi ve kriz yönetimi yetkinlikleri aranan özellikler arasında.

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Ayrıca, adayların takım çalışmasına uyumlu ve etkili iletişim becerilerine sahip olmaları gerekiyor. Organizasyon ve planlama yetenekleri, aktif araç kullanabilme ve seyahat engeli olmaması da önemli kriterler. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak şartı bulunuyor.

Müfettiş Yardımcısı Sınavı'na başvuracak adayların 30 yaşından küçük olmaları ve belirli KPSS puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmekte. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 100 aday sınava davet edilecek. Başvurular, 16 Ağustos'a kadar Kızılay Kariyer web sayfası üzerinden yapılabilir. Sınav, 21 Eylül 2024'te Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

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