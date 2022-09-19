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KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 01:56
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KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

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