KPSS'den çıkan öğretmen başından vuruldu

Söz konusu olay bugün öğle saatlerinde, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı’ndaki Koşuyolu Parkı’nda KPSS’nin ilk oturumunun hemen ardından meydana geldi.

Diyarbakır Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava giren 26 yaşındaki Rabia A., ilk oturumun ardından dinlenmek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altına oturdu. Rabia A., o sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar olayı anında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, Rabia A.’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu, saat 14.30’daki ikinci oturuma bu olay nedeniyle giremeyeceği öğrenildi.

Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.