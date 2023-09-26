KPSS'den düşük puan alan genç psikolog intihar etti

Afyonkarahisar’da KPSS’den düşük puan aldığı için annesi ile tartışan 27 yaşındaki psikolog kendini asarak yaşamına son verdi.

KAYNAK: İHA
KPSS'den düşük puan alan genç psikolog intihar etti

27 yaşındaki psikolog K.A, KPSS sınavından düşük puan aldığı için akşam yemeğinde annesiyle tartışmasının ardından odasında kendini asarak intihar etti.

Olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki psikolog K.A., annesiyle akşam yemeğinde KPSS sınavından düşük puan alması nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından K.A ile konuşmak için oğlunun odasına giren anne, K.A.’yı ölü halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek intihar ettiğini belirledi. Ekipler, K.A.’nın cansız bedenini morga kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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