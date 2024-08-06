KPSS'ye girenler dikkat: Erişime açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS'ye girenler dikkat: Erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-KPSS ÖABT'nin soru ve cevapları, adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adayların, sınav sorularına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebileceklerini duyurdu. Adaylar, bugün gerçekleştirilen sınavın sorularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web sitesi aracılığıyla on gün boyunca inceleyebilecekler.

Söz konusu süre, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecektir. Ayrıca, ÖSYM, her bir test için soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının %10'unu kamuoyunun incelemesine sundu. Bu bilgilere ÖSYM'nin internet portalı üzerinden ulaşılabiliyor.

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