Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden grubun liderine gözaltı

İngiltere'de Kral 3. Charles’ın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı.

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden grubun liderine gözaltı

The Guardian'ın haberine göre, monarşi karşıtı gösterilerin yapıldığı Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi hareketin başkanı Smith'e pankart dağıttığı sırada polis müdahale etti.

Smith'in yanı sıra monarşi karşıtı gösterilerin yapılmasına öncülük eden 5 kişi daha polisler tarafından durduruldu.

İlerleyen saatlerde Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi gruplardan 2 binden fazla göstericinin toplanması bekleniyor. Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni sırasında olası gösterilere karşı şehirde 11 bin 500 polis görev yapıyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılmıştı. Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor.

Kral Charles'ın taç giyme törenine 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor.

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