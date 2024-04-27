Kral Charles geri dönüyor. Kanser tedavisi görüyordu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kral Charles’ın halka açık ilk ziyaretinin 30 Nisan’da bir kanser tedavi merkezinde yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "sağlık ekibinin şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece cesaretlendiği ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlu kanıda oldukları" ifadelerine yer verildi.

Kral Charles, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

PROSTAT TEDAVİSİNDE TEŞHİS

Kral Charles’ın 26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde kanser tespit edildiği açıklanmıştı. Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu duyurmuştu.

Charles, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.