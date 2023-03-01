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Görenlerin nefesi kesildi. Kral kobra tıslaya tıslaya ağaç gibi uzadı

Hindistan'da orman görevlisi adam, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kobra yılanının dikey olarak durduğu anları kayda aldı. Görevli yılanı cep telefonuyla çekerken, yılanın boyunu görenlerin nefesi kesildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:10
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Kral kobra tıslaya tıslaya ağaç gibi uzadı

Görenlerin nefesi kesildi. Kral kobra tıslaya tıslaya ağaç gibi uzadı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Hindistan'da görev yapan orman görevlisi Susanta Nanda videoya "Kral kobra kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkabilir ve yetişkin bir kişinin gözünün içine bakabilir. Bir tehlike ile karşılaştığında, vücudunun üçte birini yerden kaldırabilirler" notunu düştü.

Videoyu görenler, şaşkınlıklarını dile getirip görüntünün kendilerini fazlasıyla korkuttuğunu söyledi. Video kısa süre içinde bir buçuk milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

National Geographic'e göre bir kobra yılanı, 3 bin 600 cm uzunluğa ve 10 kilogram ağırlığına ulaşabilir.

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