Görenlerin nefesi kesildi. Kral kobra tıslaya tıslaya ağaç gibi uzadı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Hindistan'da görev yapan orman görevlisi Susanta Nanda videoya "Kral kobra kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkabilir ve yetişkin bir kişinin gözünün içine bakabilir. Bir tehlike ile karşılaştığında, vücudunun üçte birini yerden kaldırabilirler" notunu düştü.

Videoyu görenler, şaşkınlıklarını dile getirip görüntünün kendilerini fazlasıyla korkuttuğunu söyledi. Video kısa süre içinde bir buçuk milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

National Geographic'e göre bir kobra yılanı, 3 bin 600 cm uzunluğa ve 10 kilogram ağırlığına ulaşabilir.