Fenerbahçe'yi şimdiden uyardı

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Fenerbahçe'yi şimdiden uyardı
Teknik direktör İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi flaş hamle geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Süper Lig'in kritik haftalarına girerken, Konyaspor ile yapacakları maç öncesinde kart ceza sınırındaki futbolcularına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Süper Lig'de artık hataya yer olmadığı bir dönemde, Fenerbahçe teknik heyeti, Konyaspor maçı öncesinde kart sınırında bulunan Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları gereksiz kartlardan kaçınmaları için ikaz etti.

Bu oyuncular, eğer cezalı duruma düşerlerse, 36. haftada Kadıköy'de Kayserispor ile oynanacak olan önemli maçta forma giyemeyecekler.

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