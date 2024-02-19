Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler

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Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı 96-85'lik skorla yendi, İspanya Kral Kupası'nı 29. kez müzesine götürdü.

Real Madrid, finalde Barcelona’yı 96-85 mağlup ederek İspanya Kral Kupası’nı kazandı.
İspanya’nın devleri arasındaki final mücadelesinin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlanırken, devre arasına Barcelona 45-43 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte savunmada gösterdiği performansla 66-63 öne çıkan Real Madrid, son periyotta rakibine fark attı (30-22) ve maçı 96-85 kazandı.
Real Madrid, dört yıl sonra tekrar kupaya uzanırken, Facundo Campazzo (18 sayı, 6 asist, 1 ribaunt) ve Vincent Poirier (17 sayı, 8 ribaunt, 1 asist) takımın yıldızları oldu.
En İyi Oyuncu” (MVP) ödülüne layık görülen Campazzo, maçtan sonra İspanyol televizyonuna verdiği demeçte, “Kolay bir maç değildi, çok zorlu bir rakiple karşılaştığımızı ve maçın detaylarda belirleneceğini biliyorduk. Real Madrid olarak Kral Kupası’nı yeniden kazanmak için çok istekliydik ve şimdi bunun keyfini sürüyoruz. Çok yoruldum, ama mutluluğum tüm yorgunluklarımdan daha baskın. Emeklerimizin karşılığını gördüğümüz için gururluyuz.” ifadelerini kullandı.
Kral Kupası’nı 29. defa kazanan Real Madrid, bu kupada en başarılı takım olma unvanını sürdürdü.
Barcelona ise bu kupayı 27 defa kazanmıştı.

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