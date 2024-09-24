Kral Meyvesi olarak biliniyor! Organlara reset atıp ömrü uzatıyor

Güney Asya ve Güney Amerika'da yetişen bu meyve C vitamini açısından oldukça zengin. İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildin canlanmasına ve daha aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

TÜRKİYE’DE SADECE MERSİN’DE YETİŞİYOR

Sadece Mersin bölgesinde yetişen liçi C vitamini bakımından zengin, içeriğindeki vitamini fazla olan başka bir meyve ise kumkuattır. Kumkuat kabuklarıyla tüketildiğinde gribal enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca A, B1, B2, B3 vitaminleri ve kalsiyum da içeren kumkuat, sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Liçi meyvesi, C vitamini bakımından mükemmel bir kaynak. C vitamini, cildin sağlığı için hayati öneme sahip, liçi, cilt hücrelerinin onarımına yardımcı olur, cildi sıkılaştırır ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır. Ayrıca, cildin doğal parlaklığını korumaya yardımcı olur ve erken yaşlarda oluşabilecek kırışıklıkları yok eder.

DOĞAL ANTİDEPRESAN

Oleik asit sayesinde metabolizma hızını artıran liçi kalp sağlığına da fayda sağlıyor. Liçi, içeriğindeki zengin besin ile dikkat çeken bir süper meyve. Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin gibi değerli mineralleri barındırmasının yanı sıra, güçlü bir C vitamini kaynağı. Ayrıca A ve B6 vitaminleri sayesinde doğal bir antidepresan.

Sıcak iklimlerde yetişen liçi, Türkiye'de özellikle Mersin'de yetişiyor. Dış yüzeyi sert ve kabuklu olan liçinin iç kısmı yumuşak, beyaz ve tatlı bir lezzete sahip. Tadı ise üzümü andırıyor.