6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Kraliçe’nin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:30
Takip Et

Kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin ilk bölümü ne zaman merak ediliyor. Peki, kraliçe dizisi fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe ilk bölüm ne zaman?

Queen Sugar’dan uyarlama olan Kraliçe dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE KONUSU NEDİR?

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Burcu Özberk olurken, dizinin oyuncu kadrosu ise, tamamlandı.

Burcu Özberk’in "Deniz", Gökhan Alkan’ın ise "Ateş" karakterine hayat vereceği diziye en son "Zeynep" karakteri ile Selin Şekerci, "Ali" karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenecek.

KRALİÇE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
6
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.