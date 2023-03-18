Prens ülkesini terk ediyor. Kraliçe torunlarının unvanlarını almıştı

Danimarka'da çocuklarının kraliyet unvanlarının Kraliçe 2. Margrethe tarafından geri alınmasıyla patlayan krizde Prens Joachim ve eşi Prenses Marie'nin ABD'ye yerleşme kararı alması ülkede bomba etkisi yarattı.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, eylül ayında sürpriz bir karar alarak bazı aile mensuplarının kraliyet unvanlarını aldığını duyurmuştu. Kraliyet'ten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin sadece “kont” ve “kontes” unvanı kullanmalarına izin verileceği, şimdiye kadar sahip oldukları “prens” ve “prenses” unvanlarının sona ereceği belirtilmişti.

Annesinin bu kararına sert tepki gösteren Prens Joachim, “Hepimiz bu karardan dolayı çok üzüldük. Çocuklar anlamadıkları bir durumun içine düştüler” demişti. Kraliçe ise amacının torunlarının normal bir hayat yaşamasını sağlamak olduğunu söyleyerek özür dilemiş ama kararından geri adım atmamıştı.

Bu olay, dünyanın en huzurlu ve sakin ülkelerinden biri olan Danimarka'da “taht oyunları başladı” şeklinde yorumlara neden olmuştu.

SAVUNMA ATAŞESİ OLACAK

Krizle ilgili akıllara İngiltere'deki Megxit olayını getiren yeni bir gelişme yaşandı. Prens Joachim ve eşinin, tıpkı İngiltere Prensi Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle gibi ABD'ye yerleşecekleri açıklandı.

53 yaşındaki Prens'in Danimarka'nın Washington Büyükelçiliği'nde savunma ataşesi olarak görev yapmaya başlayacağı bildirildi. Basına konuşan Prens Joachim, “Danimarka'yı güvenlik ve savunma alanında uluslararası alanda temsil etme fırsatına sahip olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Kraliyet çiftinin bu yaz Washington'a gideceği kaydedildi.

Danimarka'daki bazı basın organları ise Prens Joachim ile ailesinin kraliyetteki güç savaşı sonucu uzun süredir kraliyet ailesinden dışlandığı, şimdi de “sürgüne gönderildiği” yorumunu yaptı.

Danimarka'da tahtın bir numaralı varisi, Joachim'den bir yaş büyük olan abisi Veliaht Prens Frederik.

YASAK AŞK İDDİASI

İspanya basınının Danimarka Kraliçesi'nin kararının arkasında Prens Joachim’in yengesi Prenses Mary’ye aşık olması olduğu yönündeki iddiası da büyük tartışma yaratmıştı.

Vanitatis Elconfidencial dergisi, Prens Joachim’in abisi Prens Frederik’in eşi Prenses Mary’ye aşık olduğunu öne sürmüştü. Haberde bir kraliyet etkinliğinde sarhoş olan Prens’in yengesi Mary’yi öpmeye çalıştığı, Prens’in eşi Marie’nin de olaya şahit olduğu ve kraliyet ailesinde “yasak aşk krizi” çıktığı iddia edilmişti.