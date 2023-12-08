Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Kraliçenin verdiği ünvanı "Monarşiye ya da hükümete yaranma peşinde değilim” diyerek reddeden şair, yazar ve oyuncu Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

2003 yılında Kraliçe II Elizabeth tarafından verilmek istenen Britanya İmparatorluk Nişanı’nı reddeden 'Peaky Blinders' dizisinin yıldız oyuncusu, şair ve yazar Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun beyninde 8 hafta önce tümör olduğu tespit edilmişti.

231207121917-benjamin-zephaniah-091321.jpg

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Açıklama eşi tarafından Instagram'da yapıldı.

Açıklamada "Baştan sona kadar onun yanında oldum ve son nefesini verirken de yanındaydım. Sizi şok edeceğini biliyorum ama Benjamin'i erken saatlerde kaybettik" denildi.

screenshot-2023-12-08-at-12.jpg

BENJAMİN ZEPHANİAH KİMDİR?

Birmingham'daki Handsworth'te doğup büyüyen Zephaniah, 22 yaşında Londra'ya taşınmış ve ilk kitabı Pen Rhythim'i yayınlamıştı.

Çalışmaları büyük ölçüde kökenlerinin olduğu Jamaika'dan etkilendi. Kalemi kuvvetlenirken Dub Poetry'yle İngiltere'de büyük bir itibar kazandı.
Çocuklar için yazdığı şiirlerin yanı sıra 5 de roman yayınladı. Gençlere yönelik "Talking Turkeys" kitabı büyük bir başarı elde etti.

screenshot-2023-12-08-at-12.jpg

Zephaniah yazarlığının yanı sıra aktördü. 2013 ile 2022 yılları arasında BBC'de yayınlanan drama dizisi Peaky Blinders'ta rol aldı.

Eşi onun için "Benjamin gerçek bir öncü ve yenilikçiydi, dünyaya çok şey verdi. Şiir, edebiyat, müzik, televizyon ve radyoyu içeren muhteşem kariyeri sayesinde bize neşeli ve fantastik bir miraz bıraktı" yorumunda bulundu.

Zephaniah'ın kurulmasına yardım ettiği Black Writers Loncası da bir açıklama yayınlayarak "Yazarlardan oluşan ailemiz, çok değer verdiğimiz bir dostu ve İngiliz edebiyatının devini kaybetmenin yasını tutuyor. Benjamin dürüst bir adamdı ve değerlerinizi nasıl yaşayacağınızın bir örneğiydi" dedi.

İlgili Haberler
Efsane dizinin eczacısı Gülben Ergen'in vokalisti çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu. 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı
Begüm Kütük dua istedi. ‘Çok uğraşıyorum’
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Yemek borusu kanserine aman dikkat Sağlık
Yemek borusu kanserine aman dikkat
Sarkopeniye dikkat Sağlık
Sarkopeniye dikkat
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü Dünya
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme Spor
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme
Karnabahar graten nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Karnabahar graten nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı