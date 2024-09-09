Kraliçeye hain komplo. Güzellik yarışmasında çirkinlik

Sahnede elinde bir buket çiçekle duran 24 yaşındaki MBA öğrencisi Manshika Prasad az önce Miss Fiji tacını giymişti. Ancak kısa bir süre sonra, jüri üyelerinden birine göre güzellik yarışmasında işler “gerçekten çirkinleşti.” Yaşananları tanımlamak için aslında çirkin kelimesi kifeyetsiz kalıyor.

Fiji'nin güzellik kraliçelerinin taç giydikten sonra tahttan indirilmesine, ortaya atılan çılgın iddialara ve nihayetinde yarışmacılardan biriyle çok kişisel bir bağlantısı olan karanlık bir figürün ortaya çıkmasına tanıklık etti.

Manshika Prasad'ın Miss Universe Fiji (MUF) tacına layık görüldüğü açıklandıktan iki gün sonra yarışmanın organizatörleri "acil" basın açıklaması yayınladığında ortalık birden karıştı.

Açıklamada “ciddi bir ilke ihlalinin” meydana geldiği ve “gözden geçirilmiş sonuçların” kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Birkaç saat sonra Prasad'a Kasım ayında Miss Universe unvanı için yarışmak üzere Meksika'ya gitmeyeceği bildirildi. Organizasyon yetkilileri onun yerine, anne tarafından Fijili olan Sidney doğumlu 30 yaşındaki model ve emlak geliştiricisi Nadine Roberts'in gönderileceğini açıkladılar.

Basın açıklamasında “doğru prosedürlerin” takip edilmediği ve Prasad'ın “Fiji yerlisi” bir yarışmacının kazanmasını tercih eden hileli bir oylamayla seçildiği, çünkü bunun etkinliğin yöneticisine mali fayda sağlayacağı iddia edildi. Ancak yarışmaya katılanlar bu açıklamadan tatmin olmadılar, onların aklına yatmayan çok fazla şey vardı.

Yedi jüri üyesinden biri olan Melissa White, “Her şey çok sorunsuz ilerliyordu” diyor. Asıl mesleği deniz biyologluğu olan White, yarışmanın hayırseverlik ve çevre boyutlarını değerlendirmek üzere Yeni Zelanda'dan gelmişti. BBC'ye konuşan White “Harika bir geceydi, çok başarılı bir yarışma oldu. Pek çok kişi yarışmacı kızların hiç bu kadar iyi anlaştıklarını görmediklerini söylüyordu” dedi.

Cuma gecesinde gerçekleşen finalde, jüri üyelerinden bir sonraki Fiji güzellik kraliçesi olması gerektiğini düşündükleri kişinin adını yazmaları istendi. ABD merkezli bir TV sunucusu ve stil ve güzellik uzmanı olan bir diğer jüri üyesi Jennifer Chan, “Bu aşamada Manshika Prasad açık ara öndeydi. Sadece sahnede sunduklarına göre değil, aynı zamanda diğer kızlarla nasıl etkileşim kurduğuna, nasıl fotoğraf çektiğine ve nasıl modellik yaptığına göre de yarışmanın kazananı oydu" diye konuştu.

Chan, Prasad'ın Fiji'yi temsil edecek en güçlü aday olduğundan “%100 emin” olduğunu söyledi. Çoğu jüri üyesi de Chan ile aynı fikirdeydi ve Prasad yedi oydan dördünü alarak kazanan ilan edildi. Ancak yeni Kainat Güzeli Fiji, ışıltılı tacıyla sahnede dururken jüri üyeleri bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Chan'in iddiasına göre, sağında, ikincilik kuşağını takan Nadine Roberts “kaynıyordu”.

Miss Universe'ün Fiji'de düzenlenmesi için lisans alan Lux Projects şirketini temsil eden Riri Febriani ile aynı odayı paylaşan Bayan White, onun sürekli olarak birileriyle konuştuğunu belirtti. Otelde gezdiği sırada Nadine Roberts'in de aynı şekilde telefonla konuştuğunu belirtti.

Miss Universe, bir franchise gibi işleyen milyonlarca dolarlık bir organizasyon. Organizasyonu düzenleyebilmek, etkinlik için bilet satabilmeniz için lisans satın almanız gerekiyor. Bu lisanslar oldukça pahalı ve küçük ülkelerde ulusal bir yarışmayı finanse edecek birilerini bulmak oldukça zor. Bu yüzden Fiji 1981'den beri yarışmaya katılmamıştı.

Bu yıl Lux Projects adlı kuruluş lisansı satın almaya epey istekliydi. Fakat son yaşanan olaylar ve sonrasında ortaya çıkan spekülasyonlar organizasyon lisansının iptal edilmesini gündeme getirdi.