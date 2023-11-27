Kraliyet ailesine dair kayıtlarda sansür keşfedildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ne dair tutulan kayıtlarda sansürler olduğu tespit edildi.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kraliyet ailesine dair kayıtlarda sansür keşfedildi.

İngiliz William Camden tarafından 1. Elizabeth döneminde tuttuğu kayıtlarda, üzerinde oynamalar yapılmış ve sansürlenmiş sayfaların olduğu tespit edildi.

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Atlas Tarih Dergisi’nin aktardığına göre, Oxford Üniversitesi’nden yeni teknolojiler kullanarak British Library’deki kayıtların aslına ulaşmayı başaran araştırmacılar, Camden’ın yaptığı sahte belgelerde Kraliçe Elizabeth’in I. James’i varisi olarak ilan ettiği yazıyor.

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Ayrıca gizlenmiş olan bir başka metinde ise James’in, Valentine Thomas isimli bir kişiyi Elizabeth’i öldürmek üzere görevlendirdiği de ortaya çıkarılan bilgiler arasında.

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