Kraliyet ailesine dair kayıtlarda sansür keşfedildi.

İngiliz William Camden tarafından 1. Elizabeth döneminde tuttuğu kayıtlarda, üzerinde oynamalar yapılmış ve sansürlenmiş sayfaların olduğu tespit edildi.

Atlas Tarih Dergisi’nin aktardığına göre, Oxford Üniversitesi’nden yeni teknolojiler kullanarak British Library’deki kayıtların aslına ulaşmayı başaran araştırmacılar, Camden’ın yaptığı sahte belgelerde Kraliçe Elizabeth’in I. James’i varisi olarak ilan ettiği yazıyor.

Ayrıca gizlenmiş olan bir başka metinde ise James’in, Valentine Thomas isimli bir kişiyi Elizabeth’i öldürmek üzere görevlendirdiği de ortaya çıkarılan bilgiler arasında.