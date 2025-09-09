Kravatlı çaycı Samsun’u şaşırtıyor: 30 yıllık özen!

Kaynak: İHA
Samsun’da 30 yıldır çay ocağı işleten Adem Yıldırım (52), müşterilerine duyduğu saygıdan ötürü her gün kumaş pantolon, gömlek ve kravatla çay servisi yapıyor.

İlkadım ilçesindeki Bedesten Çarşısı’nda çay ocağı işleten Adem Yıldırım, 30 yıldır kravatsız çay servisi yapmıyor. Çay dağıtırken kravatını çıkarmadığını belirten Yıldırım, kravat takmadığında kendisini eksik ve kötü hissettiğini söylüyor.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-1.jpg

Bu alışkanlığıyla hem yeni gelen hem de sadık müşterilerin beğenisini kazanan Yıldırım, kıyafetlerinde olduğu gibi hizmetinde ve hijyeninde de son derece özenli olduğunu ifade ediyor.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-2.jpg

"BU İŞE BAŞLADIĞIMDAN BERİ KRAVAT TAKIYORUM, KRAVATSIZ DURAMIYORUM"

Çaycılık yapmaya başladığı ilk günden beri kravatsız servis yapmadığını dile getiren çay ocağı işletmecisi Adem Yıldırım, "30 yıldır çay ocağı işletiyorum. Yıllardır kumaş pantolon, gömlek ve kravatla servis yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşteriler de benden memnun kalıyor. Bu işe başladığımdan beri kravat takıyorum, kravatsız duramıyorum. Herkes her gün kravat, gömlek giyemez. Yapım gereği yıllardır böyle hizmet veriyorum.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-3.jpg

İlk kez beni gören müşteriler, 'Yıllardır çay ocağına gidiyoruz ilk kez kravatlı çaycı görüyoruz' gibi tepkiler veriyorlar. Beni kutlayanlar çok oluyor. İşlerimiz de gayet güzel gidiyor. Samsunspor sevdalısıyım, Başkanımız Yüksel Yıldırım’a da işletmemde kahve ısmarlamak istiyorum. 250 tane kravatım var. Her gün farklı kravat takıyorum. Kravatlarımda genelde Samsunspor renklerini tercih ediyorum" dedi.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-4.jpg

MÜŞTERİLER HEM ŞAŞIRIYOR HEM DE MEMNUN

Kravatlı çaycıyı ilk kez gören müşteriler, "Samsun’a yeni geldik, dinlenmek için oturduk ve Adem Beyi gördük. Kendisi bize kravat, gömlekle hizmet etti. Kılık, kıyafetinin yanı sıra bardakları ve çayı da çok özenliydi. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştular.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-5.jpg

Sadık müşteriler ise yıllardır Adem Yıldırım’ın çay ocağına geldiklerini ve ilk günkü gibi her gün kravatla bu hizmeti aldıklarını belirttiler.

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-6.jpg

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-7.jpg

kravatli-cayci-samsunu-sasirtiyor-30-yillik-ozen-yenicag-8.jpg

