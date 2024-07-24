Kravitz, Ohri Gölü'ne dev gitar dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kravitz, Ohri Gölü'ne dev gitar dikti

Amerikalı rock müzisyeni Leni Kravitz, Makedonya'nın Ohri konserinden iki hafta önce bugün Ohri Gölü'ne dev bir gitar yerleştirdi.

Leni Kraviç'in Ohri'deki konserinin organizatörü aynı zamanda da plak şirketi olan Avalon, yaklaşan konser öncesinde Ohri Gölü'ne dikilen gitarın videosunu Facebook'ta paylaştı.

Video "Bu sabah, SRC Biljanini izvori'deki konsere iki hafta kala Leni Kravic, Ohri halkını şaşırtmaya karar verdi... New York, Londra, Paris, Los Angeles gibi dünya başkentlerinin ardından gitarını konsere yerleştirmeye karar verdi" mesajıyla paylaşıldı.

Kraviç, albümün tanıtımı kapsamında Blue Electric Light adını verdiği Avrupa turnesi kapsamında 4 Ağustos'ta Ohri'deki SRC Biljanini izvori Stadyumu'nda bir performans sergileyecek.

Konsere günler kala bütün biletlerin tükendiği açıklandı.

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