Kredi borcu olanlar dikkat! Artış gösterdi

Türkiye'de yaşayan vatandaşların alım gücü azalırken, temel ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılan harcamaların yanı sıra borç alma eğilimi de artış gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yayımladığı son aylık bültenine göre, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kullanıcılarının sayısı bir önceki aya kıyasla 75 bin, geçen yıla göre ise 2 milyon 97 bin kişi artarak toplamda 40 milyon 732 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde toplam kredi miktarı aylık bazda %3,1, yıllık bazda ise %49,7 oranında yükselerek 3 trilyon 293 milyar lirayı buldu. Bireysel kredi borçları kişi başına ortalama olarak son bir yılda 56 bin 932 liradan 80 bin 842 liraya yükselirken, Mayıs 2024'te bu rakam 78 bin 595 lira seviyesindeydi.

KREDİ KARTLARINDAKİ BÜYÜME DİKKAT ÇEKİCİ

Türkiye'de bireysel kredi kartı kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Son verilere göre, kredi kartı borçlusu sayısı her ay ortalama 86 bin kişi artarken, yıllık bazda bu rakam 2 milyon 555 bin kişiye ulaştı. Böylece, toplam borçlu kişi sayısı 37 milyon 633 bine yükseldi.

Borç miktarları da hızla yükseliş gösterdi; aylık bazda %3,2, yıllık bazda ise %92,4 oranında artış yaşandı. Bu artışla birlikte, toplam borç miktarı 1 trilyon 520 milyar liraya ulaştı. Kişi başına düşen ortalama borç miktarı ise geçen yıl 22 bin 534 lira iken, bu yıl %79,1'lik bir artışla 40 bin 386 liraya çıktı. Bir önceki ay itibarıyla bu miktar 39 bin 225 lira seviyesindeydi.

EK HESAPLARDA FAİZLERE RAĞMEN ARTIŞ YÜKSEK OLDU

Son dönemde faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle, kredili mevduat hesabı kullanımında aylık bazda 129 bin kişilik bir azalma yaşanırken, yıllık karşılaştırmada ise 1 milyon 683 bin kişilik bir artış gözlemlendi ve toplam kullanıcı sayısı 29 milyon 387 bine ulaştı. Aynı zamanda, toplam borç miktarı aylık %11,6, yıllık ise %140,3 oranında artarak 298 milyar liraya yükseldi. Bireylerin ortalama borç yükü ise geçen ay 9 bin 60 lira iken, bu yıl itibarıyla 10 bin 140 liraya çıkarak, yıllık bazda 4 bin 468 liralık bir artış sergiledi.

İLK DEFA KREDİ KULLANANLAR

Risk Merkezi'nin yayınladığı son verilere göre, 2024 Haziran ayında, Türkiye genelinde kredi kartı kullanmaya başlayan kişi sayısı 161 bin olarak kaydedildi. Aynı dönemde, kredili mevduat hesabı açanların sayısı 122 bin, tüketici kredisi çekenlerin sayısı ise 97 bin oldu. Konut kredisi kullanımında ilk kez kredi alanların sayısı 5 bin iken, taşıt kredisi için bu rakam 22 bin olarak belirlendi. İstanbul, bireysel kredi kullanımında %28 ile en yüksek paya sahipken, Ankara %10, İzmir ise %7 oranında yer aldı. Konya, Bayburt, Şırnak ve Siirt, geçtiğimiz yıl içinde bireysel kredi bakiyesinde en fazla artış gösteren şehirler oldu. Bireysel kredilerde tasfiye edilecek alacakların oranı ise %2,2 olarak gerçekleşti.