Kredi kartı borcu vatandaşın yakasına yapıştı. 784 bin kişi yasal takip altında

Ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle nakit taşımanın zorluğunu çeken vatandaşların, kredi ve banka kartlarıyla gerçekleştiği temel harcamalar son senelerde hızla arttı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), vatandaşların kredi kartı kullanımına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınladı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda 784 bin vatandaşın kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında olduğunu ifade etti.

784 bin vatandaşımız kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında. 2015 yılının Ağustos ayından 2024 yılının Ağustos ayına kadar toplam kredi kartı sayısı giderek arttı. Toplam kredi kartı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 125 milyon 925 bin oldu.

HALK KREDİ KARTI BORÇLARINI ÖDERKEN ZORLANIYOR

Ağustos ayında İstanbulluların yüzde 36’sı kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini ifade etti. Halkın yüzde 9,3’ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini, yüzde 6,1’i asgari-tamamı arası bir tutar ödediğini ve yüzde 3,8’i ise asgari tutardan az ödeme yapabildiğini ifade etti. Kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı yüzde 44,8 oldu. 784 bin kişi kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğradı.

2024 yılı Ocak-Temmuz dönemleri arasında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 70 artarak 784 bin kişi, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise bir önceki döneme göre yüzde 32 artarak 642 bin kişi oldu.

VATANDAŞ TEMEL HARCAMALARINI KREDİ KARTIYLA YAPIYOR

Ağustos 2024 verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, en çok 205 milyar ile market ve alışveriş merkezleri harcamaları, 84 milyar ile benzin ve yakıt istasyonları harcamaları, 83 milyar ile hizmet sektörleri harcamaları ve 79 milyar ile çeşitli gıda harcamalarının öne çıktığı görüldü.

EĞİTİM HARCAMALARI DA KREDİ KARTIYLA

2024 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında bir önceki döneme göre kredi kartı harcamalarında en yüksek artışın yüzde 156,4 ile eğitim/kırtasiye ödemelerinde gerçekleştiği görüldü. Eğitim/kırtasiye ödemelerindeki artışı yüzde 98 ile yemek harcamaları takip etti.