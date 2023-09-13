Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerde yüzde 52 artış. Bu mu uçan Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği açıkladı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerde çığ gibi artışın olduğu ortaya çıktı Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödemeyip, yasal takibe düşenlerin oranı temmuzda aylık yüzde 52 artış gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerde yüzde 52 artış. Bu mu uçan Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamaya göre, kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemeyenlerde büyük artış yaşandı. O artış oranı yüzde 52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan verilerde, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak – Temmuz döneminde gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,4 arttığı gözler önüne serildi.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Geçen yıl borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen bireysel kredi ya da kredi kartı sahibi kişi sayısı 156 binden bu yıl Temmuz ayında 180 bine yükseldi. Aylık bazdaki artış ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı Temmuz ayında 96 bin 409 kişi oldu. Geçen yıl aynı ay söz konusu kişi sayısı 77 bin 747 kişi olmuştu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 113 bin 925 kişi olurken, geçen yıl aynı ay 99 bin 896 kişi olarak kaydedilmişti.

TASFİYE OLUNACAK ALACAK MİKTARI 40 MİLYAR TL OLDU

Temmuz 2023 itibariyle negatif nitelikli bireysel kredi bakiyesine ilişkin olarak açıklamada, "Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL olmuştur" ifadeleri yer aldı.

YASAL TAKİBE DÜŞENLERDE GERİLEME

Yıllık olarak bakıldığında yasal takibe düşenlerde gerileme görüldü. TBB açıklamasında, Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu bilgisi verildi.

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