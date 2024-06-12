Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor

Avrupa'da çevrimiçi alışveriş dünyasında büyük bir dönem kapıda. Kartlarla ödeme sistemleri devi Mastercard, internet alışverişlerinde kredi kartı numarası girmenin artık zorunlu olmayacağını açıkladı.

Bu yeni uygulama, tüketicilerin rastgele oluşturulan 'tokenler' kullanarak ödeme yapmalarına olanak tanıyacak. Artık şifreler de kullanım kalkacak.

MasterCard bu tokenlerin cihaz ve platformdan bağımsız olarak çalışacağını ve biyometrik doğrulama ile tek bir tuşlama ile ödeme yapılabileceğini duyurdu.

Böylece, internet alışverişlerinde kart numarası güvenliği konusunda yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

2030'da yürürlüğe girecek bu uygulama ile tüketiciler, alışveriş yaparken 16 haneli kart numarası girmek gibi bir mecburiyet olmayacak.

Bunun yerine rastgele oluşturulan dijital tokenler kullanılacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri ve e-ticaret firmalarıyla işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Bu yenilikçi adımın bir neticesi olarak, internet alışverişlerinin daha hızlı ve güvenli hale geleceği tahmin ediliyor. Mastercard, tokenlerin anlık ve rastgele oluşturulması sayesinde internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini bekleniyor.

Ayrıca, kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama fırsatı da içeriyor. Bu vesileyle, güvenlik önlemleri daha da artırılacak ve kullanıcıların hesapları daha güvence altına alınacak.

Junniper Research'ün araştırması kapsamında, 2028'e kadar internet ödemelerindeki sahtecilik yıllık 98 milyar dolar seviyesini görecek. Fakat, token bazlı ödeme sistemlerinin bu miktarı yüzde 50 oranında azaltması bekleniyor. Bu durum da, internet alışverişlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.