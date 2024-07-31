Kredi kartı kullananlar bunu bekliyordu. O kısıtlama kaldırılıyor

TCMB, 2024'ün ilk aylarında uyguladığı parasal sıkılaşma önlemleri çerçevesinde, kredi kartlarına yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Bu doğrultuda, taksitli nakit avans kullanımı için belirlenen vade süresi başlangıçta 6 ay, ardından ise 3 aya indirilmişti.

BDDK'DAN BANKALARA 'NORMALLEŞME' ÇAĞRISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen hafta bankalara normalleşme çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı üzerine, bankaların faiz kısıtlamalarını kaldırmaya başladığı öğrenildi.

Birçok özel banka, şu anda müşterilerine 12 aya kadar vadeli taksitli nakit avans seçeneği sunuyor.

Bu değişimin gerekçesi olarak, nakit avans faiz oranlarının yüzde 5'e düşürülmesi gösterildi.

