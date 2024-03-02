Kredi kartı kullananlara kara haber. Talimat verildi

Yüksek enflasyon ve giderek ağırlaşan ekonomik şartlar, vatandaşları kredi kartı kullanımına yönlendirmişti. TCMB, kredi kartlarına yönelik sınırlayıcı önlemleri uygulamaya başladı. Bu adım, Hafize Gaye Erkan’ın 8 Haziran 2023 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüşümü işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından “Rasyonel Politikalara Dönüş” olarak adlandırılan bu değişim, ekonomideki dengesizlikleri düzeltmek amacıyla sıkı mali önlemlerin alınmasını içeriyordu.

Fatih Karahan’ın TCMB Başkanlığı’na atanmasıyla ise yeni bir ekonomik vizyon ve politika dönemi başladı. Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların artacağına dair sinyaller verdi.

DÜZENLEMELER YAPILDI

Bu doğrultuda, bankaların kredi kartı limitlerinde düzenlemeler yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit belirlemelerini önerdi. Daha önce bazı bankalar, uzun süredir aynı kartı kullanan ve yüksek bir finansal geçmişe sahip müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebiliyordu.

Bu durum, asgari ücretle geçinen bireylerin dahi yüksek limitli kartlara sahip olmasına ve dolayısıyla finansal açıdan riskli kararlar almasına neden oluyordu. Bu noktada, ekonomik tüketim alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bankaların daha katı önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Karara tepki gösteren vatandaşlardan biri "Aldığım ücretle geçinemiyorum. Çoğunluğun yaptığı gibi kredi kartıyla ihtiyaçlarımı karşılıyorum. 2 kartım var. Asgari ödeme tutarını yatırıyorum. Çocuğum çikolata isteyince kartımla alıyorum. Kimseye gebe kalmıyorum. Çocuğumu da üzmüyorum. Limitler düşürülürse benim gibi milyonlarca kişi patlar" yorumunu yaptı.