Kredi kartlarına taksit sınırı getirildi. Seçim öncesi piyasalar karıştı

Bankaların Yerel seçimlerden sonra kredi kartlarına düzenleme yapması bekleniyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı harcamalarına gelmesi beklenen kısıtlamaların sinyalini vermişti. Fakat bankalar kredi kartları ile ilgili düzenlemeyi yerel seçimlerden önce gerçekleştirdi.

NAKİT AVANS TAKSİT SAYISI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Bankalar, 11 Mart 2024 tarihi itibarıyla kredi kartından nakit avanslarda taksit sayısını 3'e kadar düşürdü. Geçen aya kadar bu sayı 12'ye kadar çıkabiliyordu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara nakit avans taksit sınırına dair yazılı bir talimat göndermediği, sözlü yönlendirme yaptığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN SIKILAŞMA ADIMLARI AÇIKLANMIŞTI

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artış gösterirken, kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8 seviyelerine ulaşmıştı.

Şubat enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını açıklamıştı.

Yapılan duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı da alınmıştı.