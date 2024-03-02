Türk Lirasını döviz karşısında korumak için uydurulan KKM'de son açıklama. Yanlış politikalar sonunda enflasyon azdırıldı dolar fırlatıldı

Hesapta Türkiye'yi kurtaracaktı...Ancak evdeki hesap çarşıya uymayınca çark edildi. Kurtarıcı olarak gösterilen Kur Korumalı Mevduat'tan kurtulmak için iktidar her çareye başvurdu.

KM hesaplarının son durumunu paylaşıldı. Düşüşün sürdüğü ortaya çıktı.

Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak için getirilen Kur Korumalı Mevduat hesaplarının 2,3 trilyon liraya gerilediği görüldü.

Son alınan kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren, TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı kararı alınmıştı.

Türk Lirası'nda yeni KKM hesapları açılmıyor, önce açılanların vadesinin bitmesi bekleniyor ancak dövizle hesap açılışları da sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni paylaşıldı.Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışların devam ettiği görüldü.

BDDK'ya göre, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar 23 Şubat'la biten haftada da sürdü. 20 Milyar lira düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları son olarak 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.