Kredi kartı kullanıcıları bu uyarılara dikkat. Hesabınız boşaltılabilir

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı Kasım ayı için uyardı. Küçük, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları tek tek açıkladı.

MİLYONLARCA KREDİ KARTI KULLANAN KİŞİLERE KORKUTAN UYARI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, yükselen e-ticaret hacmiyle beraber siber dolandırıcılığın da hızla yükseldiğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu. Küçük, "Siber Pazarda Tüketici Tuzağı: İndirim Heyecanı Dolandırıcıları Besliyor" başlıklı açıklamasında, tüketicilerin indirim furyasının heyecanıyla hareket etmeden önce dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte sitelerin ve yanıltıcı reklamların tüketicileri dolandırdığını ifade etti.

8 MADDE AÇIKLANDI!

Küçük, aynı zamanda kredi kartı kullanan kişilere 8 maddelik bir uyarı yayınladı. Bu uyarılar şu şekilde:

Sanal Kart Kullanın: Sanal kart, kredi kartı bilgilerinizin çalınması riskini minimuma indirir.

Güvenilir Siteleri Tercih Edin: Alışveriş yapacağınız sitenin güvenilirlik sertifikalarını kontrol edin.

Sosyal Medyaya Dikkat: Sosyal medya reklamlarına kanmadan önce mutlaka sitenin güvenilirliğini araştırın.

Ürünleri Karşılaştırın: Farklı sitelerde aynı ürünü karşılaştırarak en uygun fiyatı bulun.

Orijinallik Kontrolü Yapın: Satın aldığınız ürünün orijinal olduğundan emin olun.

Cayma Hakkınızı Kullanın: Beğenmediğiniz ürünü 14 gün içinde iade edebilirsiniz.

Faturanızı Saklayın: Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda faturanız en önemli belgenizdir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurun: Haklarınız ihlal edilirse Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktan çekinmeyin.

"SOSYAL MEDYADAN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKATLİ OLUN"

Küçük, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalardan da bahsetti. Sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte sitelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, "Çok düşük fiyatlı ürünlere karşı temkinli olun, güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin, kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

TÜDER Başkanı Levent Küçük, "İndirim dönemleri, tüketiciler için büyük fırsatlar sunsa da, aynı zamanda dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Bu nedenle tüketicilerin bilinçli ve dikkatli olmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.