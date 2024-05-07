Kredi kartı kullanımı yüzde 100'ü arttı. Son 90 günde patladı

Bankalararası Kredi Kartı Merkezi verilerine göre bu yılın ilk üç ayında kredi kartı kullanımı patladığı gözler önüne serildi. Enflasyon altında ezilen vatandaş kredi kartları olmasa evine gıda götürmekte zorlanacağı ortaya çıktı. Çünkü Vatandaşın yaptığı kredi kartlı alışverişin üçte biri gıda, market alışverişi ve akaryakıt gruplarından oluştu.Bunu da BKM Bankalararası Kredi Kartları verileri söyledi.

BKM AÇIKLADI

BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk üç ayında kredi kartı kullanımı ortalama yüzde 100 artış gösterdi. Bu artış gıda ve market alışverişte önlenemez bir yükseliş kaydedildi. Çünkü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116,20'lik bir artış gösterdi. Böylece, vatandaş 432 Milyar 529 milyon liralık kredi kartıyla gıda almış oldu. Bu yılın ilk üç ayında ise kredi kartıyla yapılan yemek harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143,89'luk bir artış göstererek, yükseliş kervanında yer aldı. Gıda harcamalarındaki artışla birlikte kredi kartı kullanımının en çok bu alanda olması beraberinde bir çok soruyu da getirdi. Enflasyon altında ezilen vatandaşlar kredi kartları olmasa evine gıda getirmekte zorlanacağı gözler önüne serildi.

TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyonu yüzde 69,80 olarak kayıtlara geçti. Gelecek ayda bu rakamın yüzde 70'in aşması bekleniyor. Hal böyleyken, Gıda, akaryakıt ve yemek harcamalarında kredi kartı kullanımındaki artış oranı yüzde 100'ün üzerinde bulunması dikkat çekti.