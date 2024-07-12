Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı

Gazeteci Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek'in kredi kartı ile ilgili sözlerini baz alarak çarpıcı açıklamalar yaptı. YouTube kanalından video yayınlayan Özdil kredi kartına taksit uygulana tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak Şimşek’in örnek verdiği İngiltere üzerinden Türkiye’yi kıyasladı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Özdil sözlerine “Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek kredi kartları ile alakalı açıklama yaptı. Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülke biziz. Bu taksit uygulaması vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil dedi kesinlikle haklı altına imza mı atarım kesinlikle haklı. Milletin böyle bataklık misali kredi kartı borcuna gömülmesinin temel sebebi bu henüz kazanmadığı parayı taksitle harcamak ama Mehmet Şimşek'in bu haklı açıklaması üzerine eskiden televizyonda katıldığı bir program sosyal medyada yeniden gündem oldu.” dedi.

"GEÇMEDİĞİN KÖPRÜYE, GİRMEDİĞİN TÜNELE PARA ÖDENİYOR MU İNGİLTERE'DE"

Mehmet Şimşek o programda İngiltere’yi örnek vererek konuşmasıyla ilgili Özdil Türkiye’de olup İngiltere’de olmayanları sıralayarak “Mehmet Şimşek orada da yine bu taksit işinden bahsediyor kendisinin yaşadığı ülkelerden örnek veriyor. Yıllarca batıda yaşamış bir insanım diyor 10 yıl İngiltere'de yaşadım yıllarca batıda yaşamış bir insanım şu kredi kartı taksit meselesini bilmiyorum diyor. Yani Türkiye ile İngiltere'yi kıyaslıyor çok güzel peki madem kıyaslama yapacağız mesela geçmediğin köprüye, girmediğin tünele, uçmadığın havalimanına, görmediğin otoyola,yatmadığın hastaneye para ödeniyor mu mesela İngiltere'de var mı böyle. İngiltere'de kredi kartlarına taksit yok doğru Peki yandaş müteahhitlerin kredi borçlarına taksit yapılıyor mu İngiltere'de? Bizde yapılıyor yandaş müteahhitler devlete olan borçlarını dolar cinsinden TL'ye çeviriyorlar üstüne 6 taksit yapıyorlar. Mehmet şimşek yıllarca batıda yaşadı var mı Mesela batıda böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN 128 MİLYAR DOLARI BUHAR OLDU MU HİÇ?"

Devamında Özdil “Tapusu millete ait olan fabrikaları, limanları, madenleri, barajları, santralleri hatta toprağı elaleme satıp 801 milyon dolara mesela oyuncak dinozor almak var mı mesela İngiltere’de? İthal ineği ithal samanla beslemek var mı mesela Batı’da “ şeklinde gerçekleri sıraladı.

İngiltere Türkiye kıyaslamasına devam eden Özdil “Madem kıyaslayacağız tarih boyunca mesela İngiltere Merkez Bankası'nın 128 milyar doları buhar oldu mu hiç? İngiltere'de böyle bir Rıza Sarraf gibi birine hayırsever iş adamı denir mi İngiltere’de? İngiltere Ticaret Bakanı kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına mal satın alabilir mi mesela?” dedi.

"İNGİLTERE'DE ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞINA İKTİSATÇI GETİRİLDİM Mİ"

Devletin başına geçenlerle ilgili de konuşan Özdil "İngiltere'de veya Mehmet Şimşek'in yıllarca yaşadığı Batı’da dünyanın herhangi bir ülkesinde ya devlet bankasının başına güreşçi konur mu Anayasa mahkemesinin başına iktisatçı getirildim mi ya kimliği bile olmayan 9 milyon Suriyeliyi böyle obara diye bırak Batı ülkeleri Suriye'ye bile böyle sokarlar mı ya?” diye eleştirdi.

Özdil "İngiltere'yi yönetenler bir tane bile yangın söndürme uçağı yokken makam uçağı koleksiyonu yapabilir mi? Biz mesela 30 milyon dolar harcayarak sıfır Karbon ayak izi özelliğiyle Avrupa'nın ilk çevre dostu camisini İngilizlere yaptırdık parasını da biz verdik İngiltere herhangi bir ülkeye kilise yaptırmak için İngiliz halkının parasını böyle harcar mı harcayabilir mi? “ ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET YANCILARINA 5 MAAŞ VERİLİR Mİ İNGİLTERE’ DE"

Ayrıca vhükümet yancılarına 4 maaş 5 maaş verilir mi İngiltere’ deatandaşın açlıkla boğulmasına da değinen Özdil “Kavurucu güneşte veya yağmur altında ucuz ekmek kuyruğunda bekleşirken battaniyeye sarılıp sabaha kadar ucuz kıyma kuyruğunda beklerken hava karardıktan sonra böyle pazarda çöp bidonlarının yanında çürük sebze toplarken hükümet yancılarına 4 maaş 5 maaş verilir mi İngiltere’ de” dedi.

İngiltere’deki merkez ve uygulamalardan da bahseden gazeteci Özdil “Londra'da mesela City adıyla bir semt var Londra'nın merkezinde Londra City of London, Londra borsasının İngiltere Merkez Bankası'nın bulunduğu Finans bölgesidir. City sadece İngiltere'nin değil Avrupa'nın Finans Merkezi. Dünyada tek rakibin yok uluslararası böyle dev şirketlerin modern binalarıyla gökdelenleriyle Orta Çağ'dan beri ayakta duran böyle tarihi binalarla iç içedir katedrali falan meşhurdur mesela turizm açısından. Londra'nın bağımsız yerel idari bölge niteliğine sahiptir. “ diye anlatırken devamında semti önemli kılan özelliği açıkladı.

"İNGİLTERE EĞER MAL KAÇIRILIRSA VÜCUDU 4'E BÖLÜNÜR"

Özdil “Mesela 400 yıl önce 500 yıl önceyi düşünün İngiltere'den tüccarın malı yükleniyordu gemiye taa Avustralya'ya gidiyor veya İngiltere'ye getiriliyordu filan teknolojinin sıfır olduğu o ilkel dönemlerde o gemiye yüklenen mal mesela eğer korsanlar tarafından çalınırsa veya Kaptan malı teslim etti parayı aldı ama İngiltere'ye getirmek yerine kaçtı diyelim ne yapılıyordu biliyor musunuz? Dünyanın neresine kaçarsa kaçsın o ilkel iletişim döneminde bile nerede olursa olsun İngiltere Devleti onu buluyor yakalanıyor Londra'ya City'ye getiriliyor şehrin merkezinde herkesin şahitliğinde sehpaya yatırılıyor ve vücudu 4’e bölünüyor vücudu Kolları bacakları dörde bölünüyor her bir parçasını dünyanın bir başka tarafına gönderiyorlar, dünyanın dört bir yanına atıyorlar İngiliz Finans sistemini dünyanın en güvenilir Finans sistemi yapan bu City semtini dünyanın en güvenilir Finans Merkezi yapan İşte bu.” şeklinde devletin çalınan mallar konusunda ne kadar hassas olduğunu aktardı.

"MEHMET ŞİMŞEK İNGİLTERE'Yİ ÖRNEK GÖSTERİYOR AMA..."

Devamında Özdil “İngiltere bu peki Türkiye böyle mi Mehmet Şimşek Mesela bize İngiltere'yi örnek gösteriyor ama Türkiye'de milletin malını mülkünü parasını vergisini çalanlara Türkiye'yi ve Türk halkını alenen soyanlara ne yapılıyor üste teşekkür plakası verilmiyor mu? Hazine Bakanımızın kredi kartı taksitlerinde önce biraz da İngiltere'nin bu yönünü örnek alması gerekmiyor mu? diye eleştirdi.