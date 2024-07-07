Kredi kartında eyvah dedirten gelişme. Resmen patladı

Haziran sonu itibarıyla ihtiyaç kredisinde bileşik ortalama faiz oranı yüzde 74.6, ticari kredide ise yüzde 61.1’e çıkarken, TL krediler ikinci çeyrekte hız kesti. Fakat ortalama faiz oranları yüzde 8.5 - yüzde 9 civarında seyreden döviz kredilerinde çok hızlı artış görüldü.

2024’ün ilk yarısında bankaların toplam kredi hacmi 2 trilyon 173 milyar TL yükseliş ve yüzde 18.6 büyüme ile 13 trilyon 803 milyar lirayı gördü. Düşük faiz politikasının uygulandığı 2023’ün ilk yarısında kredilerde yüzde 32 oranında büyüme kaydedilmişti.

Altı aylık kredi büyümesinin 525 milyar 895 milyon TL’lik tutarı tüketici kredileri ve kredi kartlarında gözlenirken, ticari kredi hacmi de 1 trilyon 647 miyar TL artış kaydetti.

Böylelikle bankacılık sektörünün tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları hacmi yılın ilk yarısında yüzde 19.70 büyüme ile 3 trilyon 195 milyar TL’ye, toplam ticari kredi hacmi ise yüzde 18.4 yükselişle 10 trilyon 609 milyar TL’yi gördü.

TL krediler ilk çeyrekte yüzde 8.8 olurken, ikinci çeyrekte hız keserek yüzde 3.9’a indi.

Aylık artış nisanda yüzde 0.2, mayısta yüzde 1.9, haziranda yüzde 1.7 olarak gerçekleşti. Yabancı para krediler ise dolar cinsinden ilk çeyrekte yüzde 4.6, ikinci çeyrekte ivmelenerek yüzde 12.4 artış gösterdi. Döviz kredilerinde aylık artış nisanda yüzde 4.5, mayısta yüzde 6.8 olurken, haziranda alınan ek tedbirler sonucunda yüzde 0.7 ile durağan oldu.

KART BORCU YÜZDE 1 TRİLYON 468 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

2024'ün ilk yarısında vatandaşın bankalara olan borçları büyük ölçüde kredi kartlarından oldu.

Sene başında 1 trilyon 155 milyar TL olan bireysel kredi kartları hacmi haziran sonu itibarıyla 313 milyar 260 milyon TL’lik artış kaydetti.

Buna göre vatandaşın kart borcu yüzde 27.1 artarak 1 trilyon 468 milyar liraya çıktı.

Taşıt, konut ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri ise altı ayda 212 milyar 634 milyon TL yükselişle yüzde 14.4 büyüme göstererek ve 1 trilyon 726 milyar TL’ye ulaştı..