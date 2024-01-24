Kredi kartlarına düzenleme sinyali. Kredi kartı borcu olanlar dikkat

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, kredi kartı taksit sayıları, limit kontrolü ve faiz gibi önlemleri içerebileceklerini belirtti.

2023'TE YÜZDE 54 ARTTI

Geçtiğimiz yıl kredilerin 11,6 trilyon lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Çakar, 12 aylık döneme bakıldığında kredilerdeki büyümenin 2023 sonunda yüzde 54 olduğunu ifade etti. Çakar, 2023 Haziran'da kredilerdeki büyüme oranının yüzde 59 olduğunu ancak yılın ikinci yarısında bir yavaşlama yaşandığını belirtti, özellikle TL kredilerinde bu durumun daha belirgin olduğunu vurguladı.

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME SİNYALİ

Çakar, kredi kartlarının ayrışan tek kaleminin artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu konuda düzenlemelerin düşünüldüğünü söyledi. Alınacak önlemlerin faiz oranlarından ziyade limit kontrolü veya taksit sınırlaması gibi adımlar olabileceğini belirtti. Bu yıl bankacılık sektöründe toplam kredi büyümesinin yüzde 40 civarında olmasını beklediklerini ifade eden Çakar, parasal sıkılaşmanın takipteki kredilerde bir miktar artışa neden olabileceğini ancak bu durumun yönetilebilir seviyelerde olacağını söyledi.

2024'te bankacılık sektöründe özsermaye karlığının yüzde 30 civarında olmasını beklediklerini ifade eden Çakar, sektörde karlılığın kısmen azalacağını belirtti. Enflasyona endeksli kağıtların nedeniyle karlılıkta özellikle ilk yarıda bir azalma beklediklerini söyleyen Çakar, sermaye yeterlilik rasyolarının yüzde 18 civarında olduğunu ve enflasyon muhasebesi uygulandığında sermaye yeterlilik rasyolarına olumlu katkı sağlanacağını ekledi.