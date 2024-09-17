Kredi kartlarına enflasyon ayarı; Taksit ve limitler sınırlandırılacak mı?

Kredi kartlarına bir limit sınırlamasının yıl içerisinde gelebileceğine dair kamuoyunda paylaşımlar yapılmıştı. Kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını aşamazken, bazı bankalar bu kuralı uygulamıyor. Kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti verilebiliyordu. Vatandaşın harcamaları bu durumda artış yaşarken, enflasyonla mücadele olumsuz etkiliyordu.

Orta Vadeli Program’da ise bu duruma karşın ilk hamle geldi. Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin açıklama OVP’de dile getirilmişti. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı vurgulanırken, Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı belirtildi.

“TAKSİT SINIRLAMASI VE LİMİT SINIRLAMASI GELECEK”

Milliyet, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’la yaptığı röportajda kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlamasının geleceğini altını çizdi. Bayram, “Kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlaması geleceğini düşünüyorum. Aşırı ısınan bir ekonomi vardı ve hizmet sektöründe yüksek seyreden bir enflasyon vardı. Bunlarla ilgili önlemler alındı. Kredi kartlarına tekrardan bir düzenlemeye ilişkin limit sınırlaması getirilebilir. Burada kişilerin gerçek gelirinin ölçülmesi önemli.Taksit sınırlamasıyla ilgili kişilerin kredi kartı taksitlerinin bazı sektörlerde sınırlanabildiğini beyaz eşya ve elektronikte görmüştük. Şu anda tatil sezonu bittiği hizmet sektöründe bir kredi kartı sınırlaması beklemiyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşmak adına yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sene sonu itibarıyla olabilir diye düşünüyorum.” dedi.

YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTMIŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Nisan 2024 verilerinde, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yüzde 32,5 seviyelerine geldi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde, yüzde 42,5'lik artışla 422 bin 650'den 602 bin 107'ye yükseldi.

ENFLASYON AYLIK YÜZDE 2,47 ARTTI

Merkez Bankası’nın uyguladığı yeni politikalar sonrasında yükseliş gösteren enflasyon, baz anlamında düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre 2024 Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Enflasyonda aylık bazda artış ise yüzde 2,47 olarak açıklandı.